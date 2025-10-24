Інформація щодо ціни aster dog (ADOG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00372484$ 0,00372484 $ 0,00372484 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,17% Зміна ціни (1 дн.) -4,14% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +13,97%

Актуальна ціна aster dog (ADOG) становить --. За останні 24 години ADOG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ADOG становить $ 0,00372484, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ADOG змінився на -1,17% за останню годину, -4,14% за 24 години та на +13,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо aster dog (ADOG)

Ринкова капіталізація $ 690,41K$ 690,41K $ 690,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 690,41K$ 690,41K $ 690,41K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація aster dog — $ 690,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ADOG — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 690,41K.