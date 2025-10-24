Інформація щодо ціни Assteroid (ASSTEROID) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00125367 $ 0,00125367 $ 0,00125367 Мін. за 24 год $ 0,00295353 $ 0,00295353 $ 0,00295353 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00125367$ 0,00125367 $ 0,00125367 Макс. за 24 год $ 0,00295353$ 0,00295353 $ 0,00295353 Рекордний максимум $ 0,00295353$ 0,00295353 $ 0,00295353 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +7,77% Зміна ціни (1 дн.) +42,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +71,63% Зміна ціни (за 7 дн.) +71,63%

Актуальна ціна Assteroid (ASSTEROID) становить $0,00204254. За останні 24 години ASSTEROID торгувався між мінімумом у $ 0,00125367 і максимумом у $ 0,00295353, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ASSTEROID становить $ 0,00295353, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ASSTEROID змінився на +7,77% за останню годину, +42,30% за 24 години та на +71,63% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Assteroid (ASSTEROID)

Ринкова капіталізація $ 205,43K$ 205,43K $ 205,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 205,43K$ 205,43K $ 205,43K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Assteroid — $ 205,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASSTEROID — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 205,43K.