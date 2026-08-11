Сьогоднішня ціна Assisterr AI

Поточна ціна Assisterr AI (ASRR) сьогодні становить $ 0,00128032, зі зміною 0,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASRR до USD становить $ 0,00128032 за ASRR.

Assisterr AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 128 028, з циркуляційною пропозицією у 14,04M ASRR. Протягом останніх 24 годин ASRR торгувався між $ 0,00127441 (мінімум) та $ 0,00130077 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,500858, тоді як історичний мінімум — $ 0,00112506.

У короткостроковій динаміці ASRR змінився на +0,02% за останню годину та на -0,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 8,29.

Ринкова інформація щодо Assisterr AI (ASRR)

Ринкова капіталізація $ 128,03K$ 128,03K $ 128,03K Обсяг (за 24 год) $ 8,29$ 8,29 $ 8,29 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 128,03K$ 128,03K $ 128,03K Циркуляційне постачання 14,04M 14,04M 14,04M Загальна пропозиція 99 998 153,56932068 99 998 153,56932068 99 998 153,56932068

Поточна ринкова капіталізація Assisterr AI — $ 128,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 8,29. Циркуляційна пропозиція ASRR — 14,04M, зі загальною пропозицією 99998153.56932068. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 128,03K.