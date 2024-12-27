Сьогоднішня ціна Assimilate (SIM)

Поточна ціна Assimilate (SIM) сьогодні становить 0.02453814 USD з ринковою капіталізацією $ 1.97M USD. Ціна SIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Assimilate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.44K USD

- зміна ціни Assimilate протягом дня — -2.11%

- циркуляційна пропозиція – 80.08M USD

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