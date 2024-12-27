Ціна Assimilate (SIM)
Поточна ціна Assimilate (SIM) сьогодні становить 0.02453814 USD з ринковою капіталізацією $ 1.97M USD. Ціна SIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Assimilate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 49.44K USD
- зміна ціни Assimilate протягом дня — -2.11%
- циркуляційна пропозиція – 80.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Assimilate до USD становила $ -0.00053122422775028.
За останні 30 днів зміна ціни Assimilate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Assimilate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Assimilate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00053122422775028
|-2.11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Assimilate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.45%
-2.11%
+2.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration.
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