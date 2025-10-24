Інформація щодо ціни AssetMantle (MNTL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,831444$ 0,831444 $ 0,831444 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,34% Зміна ціни (1 дн.) +7,22% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,95% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,95%

Актуальна ціна AssetMantle (MNTL) становить --. За останні 24 години MNTL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MNTL становить $ 0,831444, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MNTL змінився на +1,34% за останню годину, +7,22% за 24 години та на -22,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AssetMantle (MNTL)

Ринкова капіталізація $ 326,13K$ 326,13K $ 326,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 327,59K$ 327,59K $ 327,59K Циркуляційне постачання 2,31B 2,31B 2,31B Загальна пропозиція 2 319 003 164,752571 2 319 003 164,752571 2 319 003 164,752571

Поточна ринкова капіталізація AssetMantle — $ 326,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MNTL — 2,31B, зі загальною пропозицією 2319003164.752571. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 327,59K.