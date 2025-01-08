Ціна Assent Protocol (ASNT)
Поточна ціна Assent Protocol (ASNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Assent Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.58 USD
- зміна ціни Assent Protocol протягом дня — -10.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Assent Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Assent Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Assent Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Assent Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.68%
|30 днів
|$ 0
|-47.08%
|60 днів
|$ 0
|-12.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Assent Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
-10.68%
+0.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Assent Protocol is a DAO ecosystem that aims to become the #1 multi chain DeFi bank for both investors and projects alike. Assent Protocol will do so in a way no other project has done before. By solving the main DeFi 1.0 and DeFi 2.0 problems, Assent Protocol is introducing DeFi 2.5.
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