Сьогоднішня ціна ASSCOIN

Поточна ціна ASSCOIN (ASSCOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASSCOIN до USD становить $ 0 за ASSCOIN.

ASSCOIN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18,514.39, з циркуляційною пропозицією у 998.59M ASSCOIN. Протягом останніх 24 годин ASSCOIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00332904, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ASSCOIN змінився на +0.02% за останню годину та на +6.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ASSCOIN (ASSCOIN)

Ринкова капіталізація $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18.51K$ 18.51K $ 18.51K Циркуляційне постачання 998.59M 998.59M 998.59M Загальна пропозиція 998,592,138.536994 998,592,138.536994 998,592,138.536994

Поточна ринкова капіталізація ASSCOIN — $ 18.51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASSCOIN — 998.59M, зі загальною пропозицією 998592138.536994. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18.51K.