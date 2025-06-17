Ціна ASSAI (ASSAI)
Поточна ціна ASSAI (ASSAI) сьогодні становить 0,00025094 USD з ринковою капіталізацією $ 251,78K USD. Ціна ASSAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ASSAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ASSAI протягом дня — +2,42%
- циркуляційна пропозиція – 999,94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASSAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ASSAI до USD становила $ -0,0000986678.
За останні 60 днів зміна ціни ASSAI до USD становила $ -0,0001163091.
За останні 90 днів зміна ціни ASSAI до USD становила $ -0,00006996164856576827.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,42%
|30 днів
|$ -0,0000986678
|-39,31%
|60 днів
|$ -0,0001163091
|-46,34%
|90 днів
|$ -0,00006996164856576827
|-21,80%
Останній аналіз цін ASSAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,21%
+2,42%
-28,21%
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