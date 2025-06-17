Сьогоднішня ціна ASSAI (ASSAI)

Поточна ціна ASSAI (ASSAI) сьогодні становить 0,00025094 USD з ринковою капіталізацією $ 251,78K USD. Ціна ASSAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ASSAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ASSAI протягом дня — +2,42%

- циркуляційна пропозиція – 999,94M USD

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