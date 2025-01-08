Ціна ASPO World (ASPO)
Поточна ціна ASPO World (ASPO) сьогодні становить 0.00166733 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ASPO World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 447.01 USD
- зміна ціни ASPO World протягом дня — -1.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASPO World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ASPO World до USD становила $ +0.0000492319.
За останні 60 днів зміна ціни ASPO World до USD становила $ -0.0001096691.
За останні 90 днів зміна ціни ASPO World до USD становила $ -0.0000674612337097012.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.18%
|30 днів
|$ +0.0000492319
|+2.95%
|60 днів
|$ -0.0001096691
|-6.57%
|90 днів
|$ -0.0000674612337097012
|-3.88%
Останній аналіз цін ASPO World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.50%
-1.18%
-0.08%
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