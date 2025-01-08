Сьогоднішня ціна ASPO World (ASPO)

Поточна ціна ASPO World (ASPO) сьогодні становить 0.00166733 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASPO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ASPO World:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 447.01 USD

- зміна ціни ASPO World протягом дня — -1.18%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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