Сьогоднішня ціна Aso Finance (ASO)

Поточна ціна Aso Finance (ASO) сьогодні становить 0.0010794 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aso Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.45 USD

- зміна ціни Aso Finance протягом дня — -7.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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