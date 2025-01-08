Ціна Aso Finance (ASO)
Поточна ціна Aso Finance (ASO) сьогодні становить 0.0010794 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aso Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.45 USD
- зміна ціни Aso Finance протягом дня — -7.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aso Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Aso Finance до USD становила $ -0.0002190359.
За останні 60 днів зміна ціни Aso Finance до USD становила $ +0.0000096096.
За останні 90 днів зміна ціни Aso Finance до USD становила $ -0.000138232256209387.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.62%
|30 днів
|$ -0.0002190359
|-20.29%
|60 днів
|$ +0.0000096096
|+0.89%
|90 днів
|$ -0.000138232256209387
|-11.35%
Останній аналіз цін Aso Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-7.62%
+4.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aso Finance is an EVM compatible lending/borrowing protocol on Blast. Aso Finance provides peer-to-peer lending solutions that are fully decentralized, transparent and non-custodial. Similar to (and based on) existing lending platforms like Compound Finance and AAVE users will be able to lend any supported assets on our platform, and use their capital to borrow supported assets.
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