Сьогоднішня ціна ASML xStock

Поточна ціна ASML xStock (ASMLX) сьогодні становить $ 1 761,73, зі зміною 0,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASMLX до USD становить $ 1 761,73 за ASMLX.

ASML xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 595 057, з циркуляційною пропозицією у 337,77 ASMLX. Протягом останніх 24 годин ASMLX торгувався між $ 1 758,51 (мінімум) та $ 1 762,08 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2 001,24, тоді як історичний мінімум — $ 1 391,93.

У короткостроковій динаміці ASMLX змінився на -0,00% за останню годину та на +9,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,02K.

Ринкова інформація щодо ASML xStock (ASMLX)

Ринкова капіталізація $ 595,06K$ 595,06K $ 595,06K Обсяг (за 24 год) $ 3,02K$ 3,02K $ 3,02K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 129,06M$ 129,06M $ 129,06M Циркуляційне постачання 337,77 337,77 337,77 Загальна пропозиція 73 256,43157948997 73 256,43157948997 73 256,43157948997

Поточна ринкова капіталізація ASML xStock — $ 595,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,02K. Циркуляційна пропозиція ASMLX — 337,77, зі загальною пропозицією 73256.43157948997. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 129,06M.