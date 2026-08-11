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Поточна ціна ASML xStock сьогодні становить 1 761,73 USD. Ринкова капіталізація ASMLX становить 595 057 USD. Відстежуйте оновлення цін ASMLX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ASML xStock сьогодні становить 1 761,73 USD. Ринкова капіталізація ASMLX становить 595 057 USD. Відстежуйте оновлення цін ASMLX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ASMLX

Інформація про ціну ASMLX

Що таке ASMLX

Whitepaper ASMLX

Офіційний вебсайт ASMLX

Токеноміка ASMLX

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Ціна ASML xStock (ASMLX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ASMLX до USD:

$1 761,73
$1 761,73$1 761,73
+1,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ASML xStock (ASMLX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:05:29 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ASML xStock

Поточна ціна ASML xStock (ASMLX) сьогодні становить $ 1 761,73, зі зміною 0,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASMLX до USD становить $ 1 761,73 за ASMLX.

ASML xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 595 057, з циркуляційною пропозицією у 337,77 ASMLX. Протягом останніх 24 годин ASMLX торгувався між $ 1 758,51 (мінімум) та $ 1 762,08 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2 001,24, тоді як історичний мінімум — $ 1 391,93.

У короткостроковій динаміці ASMLX змінився на -0,00% за останню годину та на +9,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,02K.

Ринкова інформація щодо ASML xStock (ASMLX)

$ 595,06K
$ 595,06K$ 595,06K

$ 3,02K
$ 3,02K$ 3,02K

$ 129,06M
$ 129,06M$ 129,06M

337,77
337,77 337,77

73 256,43157948997
73 256,43157948997 73 256,43157948997

Поточна ринкова капіталізація ASML xStock — $ 595,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,02K. Циркуляційна пропозиція ASMLX — 337,77, зі загальною пропозицією 73256.43157948997. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 129,06M.

Історія ціни ASML xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1 758,51
$ 1 758,51$ 1 758,51
Мін. за 24 год
$ 1 762,08
$ 1 762,08$ 1 762,08
Макс. за 24 год

$ 1 758,51
$ 1 758,51$ 1 758,51

$ 1 762,08
$ 1 762,08$ 1 762,08

$ 2 001,24
$ 2 001,24$ 2 001,24

$ 1 391,93
$ 1 391,93$ 1 391,93

-0,00%

+0,11%

+9,95%

+9,95%

Історія ціни ASML xStock (ASMLX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASML xStock до USD становила $ +1,98.
За останні 30 днів зміна ціни ASML xStock до USD становила $ -36,0310781330.
За останні 60 днів зміна ціни ASML xStock до USD становила $ -143,7580488650.
За останні 90 днів зміна ціни ASML xStock до USD становила $ +0,0004215424094.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,98+0,11%
30 днів$ -36,0310781330-2,04%
60 днів$ -143,7580488650-8,16%
90 днів$ +0,0004215424094+0,00%

Прогноз ціни ASML xStock

Прогноз ціни ASML xStock (ASMLX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ASMLX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ASML xStock (ASMLX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ASML xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ASML xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ASMLX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ASML xStock.

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Ресурс ASML xStock (ASMLX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Про ASML xStock

Які торговельні права зараз має ASML xStock?

Поточна ціна: ₴77657.5446628489120000, з рухом ціни 0.11% за останні 24 години.

Чи привертає ASMLX увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок ASML xStock?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо ASMLX?

З кількістю токенів 337.7684760635243 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як ASML xStock порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴88215.2115710578560000 та ATL — ₴61356.6585927237920000 служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують ASML xStock сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність ASML xStock.

Люди також запитують: Інші запитання про ASML xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:05:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ASML xStock (ASMLX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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ZKcandy

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ZAY

$2,9310
$2,9310$2,9310

+62,73%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00859
$0,00859$0,00859

+43,40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,51407
$0,51407$0,51407

+34,62%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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