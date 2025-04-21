Токеноміка AskTianAI (TIAN) Дізнайтеся ключову інформацію про AskTianAI (TIAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AskTianAI (TIAN) AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps. Офіційний вебсайт: https://asktian.com/ Whitepaper: https://www.asktian.com/whitepaper Купити TIAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AskTianAI (TIAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AskTianAI (TIAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 693,08K $ 693,08K $ 693,08K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 539,82M $ 539,82M $ 539,82M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,28M $ 1,28M $ 1,28M Історичний максимум: $ 0,00179474 $ 0,00179474 $ 0,00179474 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00128393 $ 0,00128393 $ 0,00128393 Дізнайтеся більше про ціну AskTianAI (TIAN)

Токеноміка AskTianAI (TIAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AskTianAI (TIAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TIAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TIAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TIAN, досліджуйте ціну токена TIAN в реальному часі!

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