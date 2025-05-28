Сьогоднішня ціна AskTianAI (TIAN)

Поточна ціна AskTianAI (TIAN) сьогодні становить 0,0010276 USD з ринковою капіталізацією $ 554,51K USD. Ціна TIAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AskTianAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AskTianAI протягом дня — -7,04%

- циркуляційна пропозиція – 539,62M USD

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