Ціна AskTianAI (TIAN)
Поточна ціна AskTianAI (TIAN) сьогодні становить 0,0010276 USD з ринковою капіталізацією $ 554,51K USD. Ціна TIAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AskTianAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AskTianAI протягом дня — -7,04%
- циркуляційна пропозиція – 539,62M USD
Отримуйте оновлення цін TIAN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TIAN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AskTianAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AskTianAI до USD становила $ +0,0030534176.
За останні 60 днів зміна ціни AskTianAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AskTianAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7,04%
|30 днів
|$ +0,0030534176
|+297,14%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AskTianAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4,93%
-7,04%
+330,62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TIAN до VND
₫26,3486916
|1 TIAN до AUD
A$0,00159278
|1 TIAN до GBP
￡0,000760424
|1 TIAN до EUR
€0,000904288
|1 TIAN до USD
$0,0010276
|1 TIAN до MYR
RM0,004346748
|1 TIAN до TRY
₺0,040066124
|1 TIAN до JPY
¥0,14838544
|1 TIAN до RUB
₽0,0824649
|1 TIAN до INR
₹0,087695384
|1 TIAN до IDR
Rp16,845898944
|1 TIAN до KRW
₩1,413474076
|1 TIAN до PHP
₱0,057062628
|1 TIAN до EGP
￡E.0,05117448
|1 TIAN до BRL
R$0,00580594
|1 TIAN до CAD
C$0,001407812
|1 TIAN до BDT
৳0,125449408
|1 TIAN до NGN
₦1,628519928
|1 TIAN до UAH
₴0,042830368
|1 TIAN до VES
Bs0,0965944
|1 TIAN до PKR
Rs0,289382436
|1 TIAN до KZT
₸0,523212816
|1 TIAN до THB
฿0,033695004
|1 TIAN до TWD
NT$0,030848552
|1 TIAN до AED
د.إ0,003771292
|1 TIAN до CHF
Fr0,000842632
|1 TIAN до HKD
HK$0,008046108
|1 TIAN до MAD
.د.م0,009484748
|1 TIAN до MXN
$0,019750472