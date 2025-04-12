Ціна AskNoel (NOEL)
Поточна ціна AskNoel (NOEL) сьогодні становить 0.00206121 USD з ринковою капіталізацією $ 544.09K USD. Ціна NOEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AskNoel:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AskNoel протягом дня — -3.96%
- циркуляційна пропозиція – 264.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AskNoel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AskNoel до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AskNoel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AskNoel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.96%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AskNoel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
-3.96%
-17.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AskNoel is an AI-powered crypto assistant built to help users navigate the crypto space efficiently. It provides instant answers, real-time market data, and the latest news while enabling users to discover new tokens early, track whale movements, stake Noel for rewards, and securely manage crypto assets. Additionally, AskNoel offers educational activities in blockchain to promote learning—all in one place.
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