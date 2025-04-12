Сьогоднішня ціна AskNoel (NOEL)

Поточна ціна AskNoel (NOEL) сьогодні становить 0.00206121 USD з ринковою капіталізацією $ 544.09K USD. Ціна NOEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AskNoel:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AskNoel протягом дня — -3.96%

- циркуляційна пропозиція – 264.12M USD

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