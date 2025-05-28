Ціна AskJimmy (ASKJ)
Поточна ціна AskJimmy (ASKJ) сьогодні становить 0,00305505 USD з ринковою капіталізацією $ 1,24M USD. Ціна ASKJ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AskJimmy:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AskJimmy протягом дня — +5,24%
- циркуляційна пропозиція – 407,29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AskJimmy до USD становила $ +0,00015218.
За останні 30 днів зміна ціни AskJimmy до USD становила $ -0,0002308383.
За останні 60 днів зміна ціни AskJimmy до USD становила $ +0,0002684133.
За останні 90 днів зміна ціни AskJimmy до USD становила $ -0,009175068576662438.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00015218
|+5,24%
|30 днів
|$ -0,0002308383
|-7,55%
|60 днів
|$ +0,0002684133
|+8,79%
|90 днів
|$ -0,009175068576662438
|-75,02%
Останній аналіз цін AskJimmy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2,45%
+5,24%
-5,77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AskJimmy is a platform for AI agents focused on finance and trading. The primary goal of this protocol is to create the first decentralized multi-strategies hedge-funds run by autonomous agents.
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