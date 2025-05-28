Сьогоднішня ціна AskJimmy (ASKJ)

Поточна ціна AskJimmy (ASKJ) сьогодні становить 0,00305505 USD з ринковою капіталізацією $ 1,24M USD. Ціна ASKJ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AskJimmy:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AskJimmy протягом дня — +5,24%

- циркуляційна пропозиція – 407,29M USD

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