Інформація щодо ціни ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001929 $ 0,00001929 $ 0,00001929 Мін. за 24 год $ 0,00002108 $ 0,00002108 $ 0,00002108 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001929$ 0,00001929 $ 0,00001929 Макс. за 24 год $ 0,00002108$ 0,00002108 $ 0,00002108 Рекордний максимум $ 0,00007472$ 0,00007472 $ 0,00007472 Найнижча ціна $ 0,00001659$ 0,00001659 $ 0,00001659 Зміна ціни (за 1 год) +0,83% Зміна ціни (1 дн.) +8,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,23% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,23%

Актуальна ціна ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) становить $0,00002114. За останні 24 години SANWCH торгувався між мінімумом у $ 0,00001929 і максимумом у $ 0,00002108, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SANWCH становить $ 0,00007472, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001659.

Що стосується короткострокових результатів, то SANWCH змінився на +0,83% за останню годину, +8,30% за 24 години та на +7,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Ринкова капіталізація $ 21,07K$ 21,07K $ 21,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,07K$ 21,07K $ 21,07K Циркуляційне постачання 999,44M 999,44M 999,44M Загальна пропозиція 999 436 564,553854 999 436 564,553854 999 436 564,553854

Поточна ринкова капіталізація ask the Sandwich by Virtuals — $ 21,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SANWCH — 999,44M, зі загальною пропозицією 999436564.553854. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,07K.