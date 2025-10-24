Актуальна ціна ask the Sandwich by Virtuals сьогодні становить 0,00002114 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SANWCH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SANWCH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ask the Sandwich by Virtuals сьогодні становить 0,00002114 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SANWCH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SANWCH на MEXC вже зараз.

Ціна ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SANWCH до USD:

+8,20%1D
mexc
USD
Графік ціни ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:01:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,83%

+8,30%

+7,23%

+7,23%

Актуальна ціна ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) становить $0,00002114. За останні 24 години SANWCH торгувався між мінімумом у $ 0,00001929 і максимумом у $ 0,00002108, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SANWCH становить $ 0,00007472, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001659.

Що стосується короткострокових результатів, то SANWCH змінився на +0,83% за останню годину, +8,30% за 24 години та на +7,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

$ 21,07K
$ 21,07K$ 21,07K

$ 21,07K
$ 21,07K$ 21,07K

999,44M
999,44M 999,44M

999 436 564,553854
999 436 564,553854 999 436 564,553854

Поточна ринкова капіталізація ask the Sandwich by Virtuals — $ 21,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SANWCH — 999,44M, зі загальною пропозицією 999436564.553854. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,07K.

Історія ціни ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ask the Sandwich by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ask the Sandwich by Virtuals до USD становила $ -0,0000060761.
За останні 60 днів зміна ціни ask the Sandwich by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ask the Sandwich by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+8,30%
30 днів$ -0,0000060761-28,74%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

This sandwich will talk to you, I (Ceazor) will talk to it and try to teach it DeFi.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни ask the Sandwich by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ask the Sandwich by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни ask the Sandwich by Virtuals вже зараз!

SANWCH до місцевих валют

Токеноміка ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Розуміння токеноміки ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SANWCH зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Скільки сьогодні коштує ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)?
Актуальна ціна SANWCH у USD становить 0,00002114 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SANWCH до USD?
Поточна ціна SANWCH до USD — $ 0,00002114. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ask the Sandwich by Virtuals?
Ринкова капіталізація SANWCH — $ 21,07K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SANWCH?
Циркуляційна пропозиція SANWCH — 999,44M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SANWCH?
SANWCH досяг історичної максимальної ціни у 0,00007472 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SANWCH?
Історична мінімальна ціна SANWCH становила 0,00001659 USD.
Який обсяг торгівлі SANWCH?
Актуальний обсяг торгівлі SANWCH за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SANWCH цього року?
SANWCH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SANWCH для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:01:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

