Ціна ASIX (ASIX)
Поточна ціна ASIX (ASIX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ASIX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни ASIX протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ASIX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ASIX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASIX до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни ASIX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ASIX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ASIX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0
|+13.14%
|60 днів
|$ 0
|+17.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ASIX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
+13.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Asix Token is intended to invite crypto asset investors to build our big projects: P2E Games, Asix NFT Marketplace and Nusantara Land Metaverse ASIX Token is also a strong-based community with a lot of utilities, such as : P2E Games • Congklak game • Bekel game • Layangan Battlefield game • Komodochain game • We Are Papua game *NFT Marketplace Metaverse / Nusantaraverse • Metaverse is a virtual world that allows you to carry out various activities like in real life such as meeting, working, playing, and trading transactions with other users with augmented reality (AR) and virtual reality (VR) technology.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ASIX до AUD
A$--
|1 ASIX до GBP
￡--
|1 ASIX до EUR
€--
|1 ASIX до USD
$--
|1 ASIX до MYR
RM--
|1 ASIX до TRY
₺--
|1 ASIX до JPY
¥--
|1 ASIX до RUB
₽--
|1 ASIX до INR
₹--
|1 ASIX до IDR
Rp--
|1 ASIX до PHP
₱--
|1 ASIX до EGP
￡E.--
|1 ASIX до BRL
R$--
|1 ASIX до CAD
C$--
|1 ASIX до BDT
৳--
|1 ASIX до NGN
₦--
|1 ASIX до UAH
₴--
|1 ASIX до VES
Bs--
|1 ASIX до PKR
Rs--
|1 ASIX до KZT
₸--
|1 ASIX до THB
฿--
|1 ASIX до TWD
NT$--
|1 ASIX до CHF
Fr--
|1 ASIX до HKD
HK$--
|1 ASIX до MAD
.د.م--