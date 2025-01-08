Ціна ASIAN MOTHER (IRENE)
Поточна ціна ASIAN MOTHER (IRENE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.07K USD. Ціна IRENE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ASIAN MOTHER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.79 USD
- зміна ціни ASIAN MOTHER протягом дня — -7.30%
- циркуляційна пропозиція – 999.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASIAN MOTHER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ASIAN MOTHER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ASIAN MOTHER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ASIAN MOTHER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.30%
|30 днів
|$ 0
|-34.01%
|60 днів
|$ 0
|-42.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ASIAN MOTHER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-7.30%
+6.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Culture coin for our humble, beautiful, Asian Mother
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