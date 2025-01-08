Сьогоднішня ціна ASIAN MOTHER (IRENE)

Поточна ціна ASIAN MOTHER (IRENE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.07K USD. Ціна IRENE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ASIAN MOTHER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.79 USD

- зміна ціни ASIAN MOTHER протягом дня — -7.30%

- циркуляційна пропозиція – 999.24M USD

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