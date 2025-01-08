Сьогоднішня ціна Asian Fintech (AFIN)

Поточна ціна Asian Fintech (AFIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 63.84K USD. Ціна AFIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Asian Fintech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.76 USD

- зміна ціни Asian Fintech протягом дня — -0.32%

- циркуляційна пропозиція – 83.12M USD

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