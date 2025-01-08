Ціна Asian Fintech (AFIN)
Поточна ціна Asian Fintech (AFIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 63.84K USD. Ціна AFIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Asian Fintech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.76 USD
- зміна ціни Asian Fintech протягом дня — -0.32%
- циркуляційна пропозиція – 83.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Asian Fintech до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Asian Fintech до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Asian Fintech до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Asian Fintech до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.32%
|30 днів
|$ 0
|-24.17%
|60 днів
|$ 0
|-25.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Asian Fintech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-0.32%
+2.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AFIN Coin aims to bridge the gap between cryptocurrency and sustainability, allowing users to be involved in cryptocurrency whilst being socially and environmentally responsible and accountable at the same time. Essentially, it is a cryptocurrency with a conscience. Along with owning Green Bitcoin, a bitcoin which utilizes clean energy such as solar, wind, hydro to mine.
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