Токеноміка Asia Coin (ASIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Asia Coin (ASIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Asia Coin (ASIA) Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA Офіційний вебсайт: https://www.asiax.live Купити ASIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Asia Coin (ASIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Asia Coin (ASIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,74M $ 2,74M $ 2,74M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 50,00M $ 50,00M $ 50,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,48M $ 5,48M $ 5,48M Історичний максимум: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 Історичний мінімум: $ 0,03091888 $ 0,03091888 $ 0,03091888 Поточна ціна: $ 0,054805 $ 0,054805 $ 0,054805 Дізнайтеся більше про ціну Asia Coin (ASIA)

Токеноміка Asia Coin (ASIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Asia Coin (ASIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ASIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASIA, досліджуйте ціну токена ASIA в реальному часі!

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