Сьогоднішня ціна Asia Coin (ASIA)

Поточна ціна Asia Coin (ASIA) сьогодні становить 0.097398 USD з ринковою капіталізацією $ 4.87M USD. Ціна ASIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Asia Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.82K USD

- зміна ціни Asia Coin протягом дня — -0.29%

- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD

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