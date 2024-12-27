Ціна Asia Coin (ASIA)
Поточна ціна Asia Coin (ASIA) сьогодні становить 0.097398 USD з ринковою капіталізацією $ 4.87M USD. Ціна ASIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Asia Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.82K USD
- зміна ціни Asia Coin протягом дня — -0.29%
- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD
Отримуйте оновлення цін ASIA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ASIA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Asia Coin до USD становила $ -0.00028895071707967.
За останні 30 днів зміна ціни Asia Coin до USD становила $ -0.0116596704.
За останні 60 днів зміна ціни Asia Coin до USD становила $ +0.0003199232.
За останні 90 днів зміна ціни Asia Coin до USD становила $ +0.02289012302148584.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00028895071707967
|-0.29%
|30 днів
|$ -0.0116596704
|-11.97%
|60 днів
|$ +0.0003199232
|+0.33%
|90 днів
|$ +0.02289012302148584
|+30.72%
Останній аналіз цін Asia Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-0.29%
+0.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ASIA до AUD
A$0.1558368
|1 ASIA до GBP
￡0.07694442
|1 ASIA до EUR
€0.09350208
|1 ASIA до USD
$0.097398
|1 ASIA до MYR
RM0.43536906
|1 ASIA до TRY
₺3.43425348
|1 ASIA до JPY
¥15.37622226
|1 ASIA до RUB
₽10.0563435
|1 ASIA до INR
₹8.3323989
|1 ASIA до IDR
Rp1,596.68826912
|1 ASIA до PHP
₱5.65103196
|1 ASIA до EGP
￡E.4.95366228
|1 ASIA до BRL
R$0.60191964
|1 ASIA до CAD
C$0.13927914
|1 ASIA до BDT
৳11.6195814
|1 ASIA до NGN
₦150.77015604
|1 ASIA до UAH
₴4.07708028
|1 ASIA до VES
Bs4.967298
|1 ASIA до PKR
Rs27.06982614
|1 ASIA до KZT
₸50.38690734
|1 ASIA до THB
฿3.32224578
|1 ASIA до TWD
NT$3.19855032
|1 ASIA до CHF
Fr0.0876582
|1 ASIA до HKD
HK$0.75580848
|1 ASIA до MAD
.د.م0.97982388