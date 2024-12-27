Сьогоднішня ціна AshSwap (ASH)

Поточна ціна AshSwap (ASH) сьогодні становить 0.00715539 USD з ринковою капіталізацією $ 2.22M USD. Ціна ASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AshSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.28K USD

- зміна ціни AshSwap протягом дня — -1.17%

- циркуляційна пропозиція – 309.29M USD

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