Сьогоднішня ціна ASH (ASH)

Поточна ціна ASH (ASH) сьогодні становить 1.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ASH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.21K USD

- зміна ціни ASH протягом дня — -9.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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