Ціна ASH (ASH)
Поточна ціна ASH (ASH) сьогодні становить 1.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ASH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.21K USD
- зміна ціни ASH протягом дня — -9.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASH до USD становила $ -0.198120606913019.
За останні 30 днів зміна ціни ASH до USD становила $ -0.0714882320.
За останні 60 днів зміна ціни ASH до USD становила $ -0.3044754720.
За останні 90 днів зміна ціни ASH до USD становила $ +0.3251232978780238.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.198120606913019
|-9.71%
|30 днів
|$ -0.0714882320
|-3.88%
|60 днів
|$ -0.3044754720
|-16.54%
|90 днів
|$ +0.3251232978780238
|+21.46%
Останній аналіз цін ASH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-9.71%
+9.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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