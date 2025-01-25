Ціна ASCIA (ASCIA)
Поточна ціна ASCIA (ASCIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 149.54K USD. Ціна ASCIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ASCIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.32K USD
- зміна ціни ASCIA протягом дня — +2.38%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASCIA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ASCIA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ASCIA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ASCIA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ASCIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
+2.38%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ascia AI is a platform that makes it simple and enjoyable to create ASCII art. Designed for artists, crypto project creators, or business owners who want to make their ideas a reality. The platform offers tools to create unique ASCII images, build videos, and launch tokens using the official solana agent kit. With the simple tools and endless creative possibilities, it allows creators to create exactly what they want in ASCII form.
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