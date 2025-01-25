Сьогоднішня ціна ASCIA (ASCIA)

Поточна ціна ASCIA (ASCIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 149.54K USD. Ціна ASCIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ASCIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.32K USD

- зміна ціни ASCIA протягом дня — +2.38%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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