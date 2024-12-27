Сьогоднішня ціна AscendEx (ASD)

Поточна ціна AscendEx (ASD) сьогодні становить 0.04897077 USD з ринковою капіталізацією $ 36.12M USD. Ціна ASD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AscendEx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33M USD

- зміна ціни AscendEx протягом дня — -1.21%

- циркуляційна пропозиція – 742.98M USD

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