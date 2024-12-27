Ціна AscendEx (ASD)
Поточна ціна AscendEx (ASD) сьогодні становить 0.04897077 USD з ринковою капіталізацією $ 36.12M USD. Ціна ASD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AscendEx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33M USD
- зміна ціни AscendEx протягом дня — -1.21%
- циркуляційна пропозиція – 742.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AscendEx до USD становила $ -0.00060103713712705.
За останні 30 днів зміна ціни AscendEx до USD становила $ +0.0108637441.
За останні 60 днів зміна ціни AscendEx до USD становила $ +0.0242156197.
За останні 90 днів зміна ціни AscendEx до USD становила $ +0.011384755590743246.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00060103713712705
|-1.21%
|30 днів
|$ +0.0108637441
|+22.18%
|60 днів
|$ +0.0242156197
|+49.45%
|90 днів
|$ +0.011384755590743246
|+30.29%
Останній аналіз цін AscendEx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.88%
-1.21%
+14.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The native digital cryptographically-secured utility token of BitMax (BTMX) is a major component of the ecosystem on BitMax, and is designed to be used solely as the primary token on the platform. BTMX will initially be issued by the Distributor as ERC-20 standard compliant digital tokens on the Ethereum blockchain. BTMX is a non-refundable functional utility token which will be used as the unit of exchange between participants on BitMax. The goal of introducing BTMX is to provide a convenient and secure mode of payment and settlement between participants who interact within the ecosystem on BitMax. BTMX does not in any way represent any shareholding, participation, right, title, or interest in the Foundation, the Distributor its affiliates, or any other company, enterprise or undertaking, nor will BMAX entitle token holders to any promise of fees, dividends, revenue, profits or investment returns, and are not intended to constitute securities in Singapore or any relevant jurisdiction. BTMX may only be utilised on BitMax, and ownership of BTMX carries no rights, express or implied, other than the right to use BTMX as a means to enable usage of and interaction within BitMax. BTMX would also function as the economic incentive to incentivise users to participate in the BitMax ecosystem. Users of BitMax and/or holders of BTMX which did not actively participate will not receive any BTMX incentives. The Distributor which issues and sells BTMX shall be an affiliate of the Foundation. The limit of 10 billion BMAX is strictly imposed without any further increase. The users can obtain BTMX through the "Trading Mining" model and are eligible to receive BTMX incentives based on the trade volume of their user account. BTMX can also be purchased on the exchange under the pairs of BTMX /BTC, BTMX /USDT.
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