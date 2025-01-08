Сьогоднішня ціна Asap Sniper Bot (ASAP)

Поточна ціна Asap Sniper Bot (ASAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.91K USD. Ціна ASAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Asap Sniper Bot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.85 USD

- зміна ціни Asap Sniper Bot протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 594.49M USD

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