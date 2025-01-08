Ціна Asap Sniper Bot (ASAP)
Поточна ціна Asap Sniper Bot (ASAP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.91K USD. Ціна ASAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Asap Sniper Bot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 26.85 USD
- зміна ціни Asap Sniper Bot протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 594.49M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Asap Sniper Bot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Asap Sniper Bot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Asap Sniper Bot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Asap Sniper Bot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-49.03%
|60 днів
|$ 0
|-27.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Asap Sniper Bot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-14.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Auto discord dex sniper BOT The fastest discord DEX (uniswap, pancakeswap ) sniper bot , Be the first to buy the next 1000X tokens. Features The fatest discord dex sniper bot. New Token listing Manual Buy/Sell Auto-Buying Degen Vault Hold & Earn Auto - Buying Automatically buy any token while asleep using Asap auto buying sniping feature. Degen Vault 20% of the taxed funds will be loaded in the bot which we will be used to ape into new tokens and share profits with holders .
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