Ціна AS Roma Fan Token (ASR)
Поточна ціна AS Roma Fan Token (ASR) сьогодні становить 2.02 USD з ринковою капіталізацією $ 12.87M USD. Ціна ASR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AS Roma Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.86M USD
- зміна ціни AS Roma Fan Token протягом дня — -1.40%
- циркуляційна пропозиція – 6.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AS Roma Fan Token до USD становила $ -0.028866666187747.
За останні 30 днів зміна ціни AS Roma Fan Token до USD становила $ -0.0596708000.
За останні 60 днів зміна ціни AS Roma Fan Token до USD становила $ +0.0363111160.
За останні 90 днів зміна ціни AS Roma Fan Token до USD становила $ +0.1186391278596577.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.028866666187747
|-1.40%
|30 днів
|$ -0.0596708000
|-2.95%
|60 днів
|$ +0.0363111160
|+1.80%
|90 днів
|$ +0.1186391278596577
|+6.24%
Останній аналіз цін AS Roma Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
-1.40%
+1.64%
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