Сьогоднішня ціна AS Roma Fan Token (ASR)

Поточна ціна AS Roma Fan Token (ASR) сьогодні становить 2.02 USD з ринковою капіталізацією $ 12.87M USD. Ціна ASR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AS Roma Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.86M USD

- зміна ціни AS Roma Fan Token протягом дня — -1.40%

- циркуляційна пропозиція – 6.36M USD

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