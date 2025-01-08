Ціна ARYZE eGBP (EGBP)
Поточна ціна ARYZE eGBP (EGBP) сьогодні становить 1.23 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EGBP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARYZE eGBP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.97 USD
- зміна ціни ARYZE eGBP протягом дня — -1.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARYZE eGBP до USD становила $ -0.021925751535629.
За останні 30 днів зміна ціни ARYZE eGBP до USD становила $ -0.0440668410.
За останні 60 днів зміна ціни ARYZE eGBP до USD становила $ -0.0425790330.
За останні 90 днів зміна ціни ARYZE eGBP до USD становила $ -0.0771134988279738.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.021925751535629
|-1.75%
|30 днів
|$ -0.0440668410
|-3.58%
|60 днів
|$ -0.0425790330
|-3.46%
|90 днів
|$ -0.0771134988279738
|-5.89%
Останній аналіз цін ARYZE eGBP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.57%
-1.75%
-1.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ARYZE eGBP Digital Cash is a stablecoin backed by government-issued assets. ARYZE Digital Cash is inspired by cash and the promise of Central Bank Digital Currencies.
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