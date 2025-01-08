Ціна ARYZE eEUR (EEUR)
Поточна ціна ARYZE eEUR (EEUR) сьогодні становить 1.034 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна EEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARYZE eEUR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.26 USD
- зміна ціни ARYZE eEUR протягом дня — -0.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARYZE eEUR до USD становила $ -0.004488260479384.
За останні 30 днів зміна ціни ARYZE eEUR до USD становила $ -0.0056030392.
За останні 60 днів зміна ціни ARYZE eEUR до USD становила $ -0.0362224676.
За останні 90 днів зміна ціни ARYZE eEUR до USD становила $ -0.0543023297178642.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.004488260479384
|-0.43%
|30 днів
|$ -0.0056030392
|-0.54%
|60 днів
|$ -0.0362224676
|-3.50%
|90 днів
|$ -0.0543023297178642
|-4.98%
Останній аналіз цін ARYZE eEUR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.43%
+1.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Digital Cash by ARYZE are full-reserve stablecoins issued as eEUR, eGBP & eUSD. All variants of Digital Cash are backed one-to-one with government-issued assets.
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