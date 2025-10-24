Інформація щодо ціни Aryoshin (ARY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,90% Зміна ціни (1 дн.) +1,14% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,64%

Актуальна ціна Aryoshin (ARY) становить --. За останні 24 години ARY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ARY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ARY змінився на -0,90% за останню годину, +1,14% за 24 години та на +3,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Aryoshin (ARY)

Ринкова капіталізація $ 22,22K$ 22,22K $ 22,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,22K$ 22,22K $ 22,22K Циркуляційне постачання 980,80B 980,80B 980,80B Загальна пропозиція 980 798 920 511,1364 980 798 920 511,1364 980 798 920 511,1364

Поточна ринкова капіталізація Aryoshin — $ 22,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ARY — 980,80B, зі загальною пропозицією 980798920511.1364. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,22K.