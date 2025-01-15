Сьогоднішня ціна arXiv (ARXIV)

Поточна ціна arXiv (ARXIV) сьогодні становить 0.00964116 USD з ринковою капіталізацією $ 9.48M USD. Ціна ARXIV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності arXiv:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.25M USD

- зміна ціни arXiv протягом дня — -13.73%

- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD

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