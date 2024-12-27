Ціна ARTX (ARTX)
Поточна ціна ARTX (ARTX) сьогодні становить 0.0425008 USD з ринковою капіталізацією $ 415.59K USD. Ціна ARTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARTX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.77 USD
- зміна ціни ARTX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 9.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARTX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ARTX до USD становила $ -0.0082275258.
За останні 60 днів зміна ціни ARTX до USD становила $ -0.0013832735.
За останні 90 днів зміна ціни ARTX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0082275258
|-19.35%
|60 днів
|$ -0.0013832735
|-3.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ARTX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ARTX, a next generation platform focusing on B2B Yield Generation, creating the cornerstone for DeFi projects treasury management, the future of wealth management. Offering secure, open, and decentralized solutions for Idle Assets to earn APY with privately available strategies. Coining the term Yield Feeding; ARTX proposes a radical transformation of the way crypto projects treasury funds are managed, relying on non-custodial and automatic management strategies that connects the traditional trading world with the DeFi ecosystem.
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