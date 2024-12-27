Сьогоднішня ціна ARTX (ARTX)

Поточна ціна ARTX (ARTX) сьогодні становить 0.0425008 USD з ринковою капіталізацією $ 415.59K USD. Ціна ARTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ARTX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.77 USD

- зміна ціни ARTX протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 9.78M USD

Отримуйте оновлення цін ARTX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ARTX.