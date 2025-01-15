Сьогоднішня ціна Artto AI (ARTTO)

Поточна ціна Artto AI (ARTTO) сьогодні становить 0.00189731 USD з ринковою капіталізацією $ 1.90M USD. Ціна ARTTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Artto AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.42K USD

- зміна ціни Artto AI протягом дня — -6.72%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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