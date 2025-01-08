Ціна ArtMeta ($MART)
Поточна ціна ArtMeta ($MART) сьогодні становить 0.00314915 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $MART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ArtMeta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 429.17 USD
- зміна ціни ArtMeta протягом дня — -10.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін $MART до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $MART.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ArtMeta до USD становила $ -0.000364025014601812.
За останні 30 днів зміна ціни ArtMeta до USD становила $ -0.0006655643.
За останні 60 днів зміна ціни ArtMeta до USD становила $ -0.0005848440.
За останні 90 днів зміна ціни ArtMeta до USD становила $ +0.00009511001143765.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000364025014601812
|-10.36%
|30 днів
|$ -0.0006655643
|-21.13%
|60 днів
|$ -0.0005848440
|-18.57%
|90 днів
|$ +0.00009511001143765
|+3.11%
Останній аналіз цін ArtMeta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-10.36%
+0.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ArtMeta provides ultimate access to the realm of fine art, connecting premier galleries and their artists with collectors in a visionary, beautifully rendered digital universe, providing a unique new paradigm for displaying and selling art. More than a metaverse, ArtMeta brings worlds together as a full service design and development platform, blockchain and NFT resource for the fine art world. Through ArtMeta's traditional ecosystem partners in fine art logistics, custody providers, insurance companies and banks, we are a trusted fine art resource for the crypto consumer. ArtMeta's $MART token utility unites the world of fine art with the blockchain, creating a viable digital economy to support artists in perpetuity. Art enthusiasts will be able to experience fine art in a new, immersive way, participate in ArtMeta hosted events and high end exhibitions, as well as purchase extremely rare NFT based artwork directly from world class art galleries and artists. Roger Haas is ArtMeta's Co-Founder and CEO. In 2005 Roger founded Haas & Fischer Gallery in Zurich. The gallery participated in the world’s leading art fairs: The Armory Show New York, FIAC Paris, Artissima Milano, and MACO Mexico. In 2020, Roger was also the acting director of the Art Stations Foundation in Switzerland. Jonathan Delachaux, a critically acclaimed and award winning artist who has shown at the world’s leading art fairs, is ArtMeta's Artistic Director. His hyper-realistic style of work is mainly focused on painting the everyday life of three imaginary characters and creating a world for them. Cem Kulac is ArtMeta's Co-Founder and COO. A serial entrepreneur and consultant with over 15 years of expertise in program management for digitization and agile transformation of entire organizations. Cem led the growth of the biggest Agile communities in Switzerland: Lean Agile Scrum Switzerland, and Agile HR Switzerland.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $MART до AUD
A$0.00503864
|1 $MART до GBP
￡0.00251932
|1 $MART до EUR
€0.003023184
|1 $MART до USD
$0.00314915
|1 $MART до MYR
RM0.0141396835
|1 $MART до TRY
₺0.1112594695
|1 $MART до JPY
¥0.497628683
|1 $MART до RUB
₽0.3377463375
|1 $MART до INR
₹0.27019707
|1 $MART до IDR
Rp50.7927348245
|1 $MART до PHP
₱0.1838158855
|1 $MART до EGP
￡E.0.159472956
|1 $MART до BRL
R$0.019209815
|1 $MART до CAD
C$0.0045032845
|1 $MART до BDT
৳0.38356647
|1 $MART до NGN
₦4.8672947485
|1 $MART до UAH
₴0.133964841
|1 $MART до VES
Bs0.16690495
|1 $MART до PKR
Rs0.882580779
|1 $MART до KZT
₸1.6741826145
|1 $MART до THB
฿0.1088661155
|1 $MART до TWD
NT$0.10329212
|1 $MART до CHF
Fr0.002834235
|1 $MART до HKD
HK$0.0244688955
|1 $MART до MAD
.د.م0.031680449