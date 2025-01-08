Ціна ARTL (ARTL)
Поточна ціна ARTL (ARTL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ARTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ARTL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.09K USD
- зміна ціни ARTL протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARTL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ARTL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ARTL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ARTL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ 0
|-27.39%
|60 днів
|$ 0
|-11.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ARTL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.12%
-0.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Artlink Coin (ARTL coin) is a payment service token that can be utilized by combining blockchain and art. By combining artificial intelligence technology and blockchain technology, information transparency and authenticity can be checked. In addition, it is designed to create non-fungible tokens using NFT (Non-Fungible Token) blockchain technology and to guarantee users' ownership of digital assets. ARTL was developed to lead the development of the market by becoming a leader in a new art business that combines blockchain with the art industry. ARTL aims to achieve the perfect realization of decentralization and was issued to stand at the center of a digital currency and next-generation blockchain art platform. The official English name of Art Link Coin is ‘Art & Link Coin’, and ‘ARTL’ is used as the symbol name. ARTL coin is a coin that can be used on the self-developed Artique platform.
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