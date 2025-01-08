Сьогоднішня ціна Artificial Neural Network (NEURAL)

Поточна ціна Artificial Neural Network (NEURAL) сьогодні становить 1.58 USD з ринковою капіталізацією $ 1.57M USD. Ціна NEURAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Artificial Neural Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 404.08K USD

- зміна ціни Artificial Neural Network протягом дня — -8.00%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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