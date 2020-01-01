Токеноміка Artificial Isle Clams (CLAMS) Дізнайтеся ключову інформацію про Artificial Isle Clams (CLAMS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Artificial Isle Clams (CLAMS) Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality Офіційний вебсайт: https://artificialisle.lol Купити CLAMS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Artificial Isle Clams (CLAMS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Artificial Isle Clams (CLAMS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,81K $ 16,81K $ 16,81K Загальна пропозиція: $ 988,72M $ 988,72M $ 988,72M Циркуляційна пропозиція: $ 950,01M $ 950,01M $ 950,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,50K $ 17,50K $ 17,50K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Artificial Isle Clams (CLAMS)

Токеноміка Artificial Isle Clams (CLAMS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Artificial Isle Clams (CLAMS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CLAMS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CLAMS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CLAMS, досліджуйте ціну токена CLAMS в реальному часі!

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