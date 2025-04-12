Ціна Artificial Isle Clams (CLAMS)
Поточна ціна Artificial Isle Clams (CLAMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.56K USD. Ціна CLAMS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Artificial Isle Clams:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Artificial Isle Clams протягом дня — +4.49%
- циркуляційна пропозиція – 950.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Artificial Isle Clams до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Artificial Isle Clams до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Artificial Isle Clams до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Artificial Isle Clams до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.49%
|30 днів
|$ 0
|-30.76%
|60 днів
|$ 0
|-85.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Artificial Isle Clams: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+4.49%
+2.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality
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