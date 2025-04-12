Сьогоднішня ціна Artificial Isle Clams (CLAMS)

Поточна ціна Artificial Isle Clams (CLAMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.56K USD. Ціна CLAMS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Artificial Isle Clams:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Artificial Isle Clams протягом дня — +4.49%

- циркуляційна пропозиція – 950.01M USD

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