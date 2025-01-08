Ціна Artificial idiot (AII)
Поточна ціна Artificial idiot (AII) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.70K USD. Ціна AII до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Artificial idiot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.26 USD
- зміна ціни Artificial idiot протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 986.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Artificial idiot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Artificial idiot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Artificial idiot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Artificial idiot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.19%
|30 днів
|$ 0
|-13.04%
|60 днів
|$ 0
|+16.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Artificial idiot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.19%
+8.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AI Meme Token for Artificial Idiot Bot
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