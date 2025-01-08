Сьогоднішня ціна Artificial idiot (AII)

Поточна ціна Artificial idiot (AII) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.70K USD. Ціна AII до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Artificial idiot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.26 USD

- зміна ціни Artificial idiot протягом дня — +0.19%

- циркуляційна пропозиція – 986.62M USD

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