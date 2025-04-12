Сьогоднішня ціна Artificial CZ (AICZ)

Поточна ціна Artificial CZ (AICZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 421.76K USD. Ціна AICZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Artificial CZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Artificial CZ протягом дня — +10.77%

- циркуляційна пропозиція – 836.04M USD

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