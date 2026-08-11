Сьогоднішня ціна ArthSwap Wrapped ASTR

Поточна ціна ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) сьогодні становить $ 0.00482535, зі зміною 1.44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WASTR до USD становить $ 0.00482535 за WASTR.

ArthSwap Wrapped ASTR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 121,530, з циркуляційною пропозицією у 25.19M WASTR. Протягом останніх 24 годин WASTR торгувався між $ 0.00478173 (мінімум) та $ 0.00490665 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 233.95, тоді як історичний мінімум — $ 0.00470734.

У короткостроковій динаміці WASTR змінився на +0.34% за останню годину та на +1.34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 41.28.

Ринкова інформація щодо ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR)

Ринкова капіталізація $ 121.53K$ 121.53K $ 121.53K Обсяг (за 24 год) $ 41.28$ 41.28 $ 41.28 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 121.53K$ 121.53K $ 121.53K Циркуляційне постачання 25.19M 25.19M 25.19M Загальна пропозиція 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322

Поточна ринкова капіталізація ArthSwap Wrapped ASTR — $ 121.53K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 41.28. Циркуляційна пропозиція WASTR — 25.19M, зі загальною пропозицією 25185837.16471322. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 121.53K.