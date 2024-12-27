Ціна ArthSwap (ARSW)
Поточна ціна ArthSwap (ARSW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 390.10K USD. Ціна ARSW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ArthSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.50 USD
- зміна ціни ArthSwap протягом дня — +0.31%
- циркуляційна пропозиція – 990.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ArthSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ArthSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ArthSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ArthSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.31%
|30 днів
|$ 0
|+17.41%
|60 днів
|$ 0
|-13.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ArthSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+0.31%
+8.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”.
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