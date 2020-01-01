Токеноміка ARTH (ARTH) Дізнайтеся ключову інформацію про ARTH (ARTH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ARTH (ARTH) ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral. Офіційний вебсайт: https://arthcoin.com/ Купити ARTH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ARTH (ARTH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ARTH (ARTH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 767,32K $ 767,32K $ 767,32K Загальна пропозиція: $ 439,91K $ 439,91K $ 439,91K Циркуляційна пропозиція: $ 439,91K $ 439,91K $ 439,91K FDV (повністю розведена вартість): $ 767,32K $ 767,32K $ 767,32K Історичний максимум: $ 4,49 $ 4,49 $ 4,49 Історичний мінімум: $ 0,108627 $ 0,108627 $ 0,108627 Поточна ціна: $ 1,74 $ 1,74 $ 1,74 Дізнайтеся більше про ціну ARTH (ARTH)

Токеноміка ARTH (ARTH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ARTH (ARTH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ARTH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ARTH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ARTH, досліджуйте ціну токена ARTH в реальному часі!

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