Сьогоднішня ціна ARTFI

Поточна ціна ARTFI (ARTFI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARTFI до USD становить $ 0 за ARTFI.

ARTFI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 99 564, з циркуляційною пропозицією у 130,37M ARTFI. Протягом останніх 24 годин ARTFI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03891979, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ARTFI змінився на -0,17% за останню годину та на +10,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 28,09K.

Ринкова інформація щодо ARTFI (ARTFI)

Ринкова капіталізація $ 99,56K$ 99,56K $ 99,56K Обсяг (за 24 год) $ 28,09K$ 28,09K $ 28,09K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 763,72K$ 763,72K $ 763,72K Циркуляційне постачання 130,37M 130,37M 130,37M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ARTFI — $ 99,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 28,09K. Циркуляційна пропозиція ARTFI — 130,37M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 763,72K.