Сьогоднішня ціна Artery (ARTR)

Поточна ціна Artery (ARTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.19 USD. Ціна ARTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Artery:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.09K USD

- зміна ціни Artery протягом дня — -1.45%

- циркуляційна пропозиція – 404.00 USD

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