Токеноміка ArtemisAI (ATAI) Дізнайтеся ключову інформацію про ArtemisAI (ATAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ArtemisAI (ATAI) Artemis AI aims to revolutionize the world of cryptocurrency trading. Our primary goal is to provide users with a range of crypto trading tools that assist in making better trading decisions. These tools will include market analysis, risk management, and portfolio optimization, among others. Further, we plan to develop an AI-driven bot that tracks wallets with excellent performance records and coins likely to receive significant attention, using the trading data gathered through these tools. This AI-powered bot will quickly analyze market trends and identify potential investment opportunities to offer to our users. The ultimate goal of Artemis AI is to enhance the efficiency and transparency of trading, supporting users in making smart, informed trading decisions. We are committed to leveraging the full potential of blockchain technology to provide a safe and trustworthy trading environment for our users. Офіційний вебсайт: https://artemisai.tech Whitepaper: https://docs.artemisai.tech Купити ATAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ArtemisAI (ATAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ArtemisAI (ATAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 83,48K $ 83,48K $ 83,48K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 83,48K $ 83,48K $ 83,48K Історичний максимум: $ 0,00941117 $ 0,00941117 $ 0,00941117 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну ArtemisAI (ATAI)

Токеноміка ArtemisAI (ATAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ArtemisAI (ATAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATAI, досліджуйте ціну токена ATAI в реальному часі!

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