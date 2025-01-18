Сьогоднішня ціна ArtemisAI (ATAI)

Поточна ціна ArtemisAI (ATAI) сьогодні становить 0.00003691 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ArtemisAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.89 USD

- зміна ціни ArtemisAI протягом дня — +0.39%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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