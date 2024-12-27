Ціна Artem (ARTEM)
Поточна ціна Artem (ARTEM) сьогодні становить 0.00354197 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна ARTEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Artem:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21K USD
- зміна ціни Artem протягом дня — -0.33%
- циркуляційна пропозиція – 389.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Artem до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Artem до USD становила $ +0.0003484568.
За останні 60 днів зміна ціни Artem до USD становила $ -0.0000649246.
За останні 90 днів зміна ціни Artem до USD становила $ -0.0003729802708886435.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.33%
|30 днів
|$ +0.0003484568
|+9.84%
|60 днів
|$ -0.0000649246
|-1.83%
|90 днів
|$ -0.0003729802708886435
|-9.52%
Останній аналіз цін Artem: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-0.33%
-0.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Artem Coin (ARTEM) is a governance token facilitating curated programs and the acquisition of blue-chip contemporary art, luxury collectibles and limited edition NFTs.
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