Сьогоднішня ціна Artem (ARTEM)

Поточна ціна Artem (ARTEM) сьогодні становить 0.00354197 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна ARTEM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Artem:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21K USD

- зміна ціни Artem протягом дня — -0.33%

- циркуляційна пропозиція – 389.12M USD

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