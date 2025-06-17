Сьогоднішня ціна Artela Network (ART)

Поточна ціна Artela Network (ART) сьогодні становить 0.00103539 USD з ринковою капіталізацією $ 189.93K USD. Ціна ART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Artela Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Artela Network протягом дня — -3.78%

- циркуляційна пропозиція – 183.44M USD

Отримуйте оновлення цін ART до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ART.