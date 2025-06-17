Ціна Artela Network (ART)
Поточна ціна Artela Network (ART) сьогодні становить 0.00103539 USD з ринковою капіталізацією $ 189.93K USD. Ціна ART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Artela Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Artela Network протягом дня — -3.78%
- циркуляційна пропозиція – 183.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Artela Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Artela Network до USD становила $ -0.0000768255.
За останні 60 днів зміна ціни Artela Network до USD становила $ +0.0000283458.
За останні 90 днів зміна ціни Artela Network до USD становила $ -0.007091275752494773.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.78%
|30 днів
|$ -0.0000768255
|-7.41%
|60 днів
|$ +0.0000283458
|+2.74%
|90 днів
|$ -0.007091275752494773
|-87.25%
Останній аналіз цін Artela Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-3.78%
-10.16%
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