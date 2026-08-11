Сьогоднішня ціна ARTDRA Coin

Поточна ціна ARTDRA Coin (ARTDRA) сьогодні становить $ 0,02046178, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARTDRA до USD становить $ 0,02046178 за ARTDRA.

ARTDRA Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 518 580, з циркуляційною пропозицією у 220,83M ARTDRA. Протягом останніх 24 годин ARTDRA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,108672, тоді як історичний мінімум — $ 0,02036006.

У короткостроковій динаміці ARTDRA змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 61,39.

Ринкова інформація щодо ARTDRA Coin (ARTDRA)

Ринкова капіталізація $ 4,52M$ 4,52M $ 4,52M Обсяг (за 24 год) $ 61,39$ 61,39 $ 61,39 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,24M$ 5,24M $ 5,24M Циркуляційне постачання 220,83M 220,83M 220,83M Загальна пропозиція 256 000 000,0 256 000 000,0 256 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ARTDRA Coin — $ 4,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 61,39. Циркуляційна пропозиція ARTDRA — 220,83M, зі загальною пропозицією 256000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,24M.