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Поточна ціна ARTDRA Coin сьогодні становить 0,02046178 USD. Ринкова капіталізація ARTDRA становить 4 518 580 USD. Відстежуйте оновлення цін ARTDRA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ARTDRA Coin сьогодні становить 0,02046178 USD. Ринкова капіталізація ARTDRA становить 4 518 580 USD. Відстежуйте оновлення цін ARTDRA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ARTDRA

Інформація про ціну ARTDRA

Що таке ARTDRA

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Офіційний вебсайт ARTDRA

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Ціна ARTDRA Coin (ARTDRA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ARTDRA до USD:

$0,02046178
$0,02046178$0,02046178
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ARTDRA Coin (ARTDRA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:48:08 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ARTDRA Coin

Поточна ціна ARTDRA Coin (ARTDRA) сьогодні становить $ 0,02046178, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARTDRA до USD становить $ 0,02046178 за ARTDRA.

ARTDRA Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 518 580, з циркуляційною пропозицією у 220,83M ARTDRA. Протягом останніх 24 годин ARTDRA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,108672, тоді як історичний мінімум — $ 0,02036006.

У короткостроковій динаміці ARTDRA змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 61,39.

Ринкова інформація щодо ARTDRA Coin (ARTDRA)

$ 4,52M
$ 4,52M$ 4,52M

$ 61,39
$ 61,39$ 61,39

$ 5,24M
$ 5,24M$ 5,24M

220,83M
220,83M 220,83M

256 000 000,0
256 000 000,0 256 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ARTDRA Coin — $ 4,52M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 61,39. Циркуляційна пропозиція ARTDRA — 220,83M, зі загальною пропозицією 256000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,24M.

Історія ціни ARTDRA Coin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,108672
$ 0,108672$ 0,108672

$ 0,02036006
$ 0,02036006$ 0,02036006

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни ARTDRA Coin (ARTDRA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ARTDRA Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ARTDRA Coin до USD становила $ -0,0052266936.
За останні 60 днів зміна ціни ARTDRA Coin до USD становила $ -0,0086788721.
За останні 90 днів зміна ціни ARTDRA Coin до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0052266936-25,54%
60 днів$ -0,0086788721-42,41%
90 днів----

Прогноз ціни ARTDRA Coin

Прогноз ціни ARTDRA Coin (ARTDRA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ARTDRA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни ARTDRA Coin (ARTDRA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ARTDRA Coin потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ARTDRA Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ARTDRA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ARTDRA Coin.

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Ресурс ARTDRA Coin (ARTDRA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

TON Ecosystem

Про ARTDRA Coin

На якій блокчейн-мережі працює ARTDRA Coin?

ARTDRA Coin працює в мережі --, що визначає, як обробляються транзакції, швидкість підтвердження та загальну безпеку. Мережа також визначає сумісність з гаманцями, dApp-додатками та стандартами смарт-контрактів.

Яка зараз ціна ARTDRA?

Токен коштує ₴0.9018616050712463648000, що означає зміну ціни на --% протягом останніх 24 годин. Оновлення цін агрегуються з провідних світових бірж у реальному часі.

До якої категорії належить ARTDRA Coin?

ARTDRA Coin належить до категорії TON Ecosystem. Ця класифікація допомагає інвесторам порівняти ARTDRA зі схожими активами в тому ж секторі, наприклад, DeFi, мем-токени, Layer-1, Layer-2 чи AI-токени.

Яка ринкова капіталізація ARTDRA Coin?

Його ринкова капіталізація становить ₴199158324.02864425280000, що ставить актив на #1631 місце. Ринкова капіталізація дає широке уявлення про розмір, прийняття та довіру інвесторів.

Скільки токенів ARTDRA зараз знаходиться в обігу?

У обігу на ринку перебуває 220828486.2495098 токенів. Ця кількість безпосередньо впливає на баланс попиту й пропозиції, визначення ціни та очікування інфляції.

Наскільки активно торгували ARTDRA Coin сьогодні?

За останню добу ARTDRA згенерував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто свідчить про підвищену зацікавленість ринку або реакцію на останні новини.

Як ціна сьогодні порівнюється з недавніми максимумами й мінімумами?

Протягом останніх 24 годин ARTDRA Coin коливався між ₴0E-15 та ₴0E-15, надаючи трейдерам уявлення про короткострокову волатильність та потенційні зони пробою.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:48:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ARTDRA Coin (ARTDRA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ARTDRA Coin

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$0,00939
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+56,76%

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$0,0167
$0,0167$0,0167

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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